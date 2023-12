Neue Untersuchung von ASUG erkennt Custom Code als wichtigste Herausforderung bei umfangreichen ERP-Migrationen

Der innovative Ansatz von smartShift verwendet patentierte KI-basierte Lösungen, um innerhalb weniger Wochen sicheren, stabilen und optimierten Code zu liefern. Es handelt sich um eine erhebliche Verkürzung im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen, die oft Monate in Anspruch nehmen. smartShift hat sich zu einem vertrauenswürdigen Partner für SAP-Kunden entwickelt.

S/4HANA-Migrationsprojekte sind für Unternehmen entscheidend. Sie erfolgen einmal pro Generation, weshalb die Unternehmen ihre Schritte sorgfältig planen müssen. Geschäftsunterbrechungen sind unerwünscht, Budgetüberschreitungen sind ebenfalls unerwünscht, und alles soll vom allerersten Tag an funktionieren. Es handelt sich um Entscheidungen, die nicht impulsiv getroffen werden.

Die Untersuchungsergebnisse von ASUG wurden im November in einem Diginomica-Artikel zusammengefasst. Dieser Auszug enthält die wichtigste Erkenntnis: „Zu viele Anpassungen innerhalb alter Instanzen sind der Hauptrisikofaktor, den Unternehmen bei der Migration erleben."

BOSTON, 8. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Laut der Kundenuntersuchung ASUG 2023 Pulse of the SAP Customer Research besteht die wichtigste Herausforderung von Kunden darin, wie Custom Code in ihren ERP-Systemen bereinigt werden kann.

