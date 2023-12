Der DAX hat einen historischen Höchststand von 16.738 Punkten erreicht, trotz eines kurzzeitigen Wertverlusts nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten. Im November wurden in den USA 199.000 neue Jobs geschaffen, mehr als die von Ökonomen prognostizierten 185.000. Die Arbeitslosenquote sank unerwartet von 3,9% auf 3,7%. Der DAX scheint auf dem Weg zu seinem sechsten aufeinanderfolgenden Wochenplus zu sein, was seine längste positive Entwicklung in diesem Jahr fortsetzen würde. Seit Ende Oktober hat der DAX etwa 2000 Punkte oder mehr als 13% an Wert gewonnen. Trotz neuer Höchstwerte in dieser Handelswoche und in den sechs Wochen zuvor, wird der DAX von Marktexperten als 'überkauft' eingestuft, was auf einen starken Anstieg in kurzer Zeit hinweist.