Knackpunkt der Verhandlungen ist vor allem die Forderung der GDL, die Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden zu senken. Die Bahn lehnt das grundsätzlich ab und verweist darauf, dass sie dann in den entsprechenden Berufen zehn Prozent mehr Personal bräuchte. Daneben fordert die Gewerkschaft unter anderem 555 Euro mehr pro Monat sowie eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie. Die Bahn hat bereits unter anderem elf Prozent mehr in Aussicht gestellt, bei einer Laufzeit von 32 Monaten.

Im Güterverkehr waren die Auswirkungen ebenfalls gravierend, hier legten die Lokführer für 28 Stunden die Arbeit nieder. Schon zuvor hatten sich aufgrund des Winterchaos in Bayern rund 170 Güterzüge gestaut, wie die Bahn am Donnerstag mitteilte. "Es ist zu befürchten, dass sich diese Zahl verdoppelt", sagte ein Sprecher.

Im laufenden Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der GDL war es der zweite Arbeitskampf. Auch das Unternehmen Transdev wurde bestreikt, auch hier geht es in der Tarifauseinandersetzung derzeit nicht voran. Gewerkschaftschef Claus Weselsky gab sich am Freitag zuversichtlich, mit dem Warnstreik die Forderungen gegenüber dem Bahnvorstand durchsetzen zu können. "Wir werden sie knacken", sagte der GDL-Chef vor Demonstrierenden in Potsdam.

Im Fernverkehr konnte die Bahn gemäß eines Notfahrplans rund 20 Prozent des eigentlich vorgesehenen Programms auf die Schiene bringen. Im Regionalverkehr war die Lage sehr unterschiedlich: In manchen Regionen fuhr kaum ein Zug, in anderen einzelne Linien. Auch Ersatzbusse kamen während des 24-Stunden-Warnstreiks zum Einsatz.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will am Tag nach dem Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL wieder nahezu das normale Angebot im Personenverkehr auf die Schiene bringen. DB-Sprecher Achim Stauß warnte am Abend aber, dass die Züge absehbar sehr voll würden, weil viele Fahrgäste ihre Reisen verschoben hätten. "Die Züge werden vor allem in den Vormittagsstunden sehr stark belegt sein", sagte Stauß.

