Analyst Jay Olson von Oppenheimer sieht ein großes Marktpotenzial im Bereich der Medikamente gegen Fettleibigkeit, das er auf rund 67 Milliarden US-Dollar schätzt. Er hebt zwei Biopharmaunternehmen hervor, die von dieser Entwicklung profitieren könnten: Viking Therapeutics und Amgen. Viking, ein Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, hat eine Pipeline von neuartigen Therapien und hat die Phase-2-Studie für VK2735, ein Medikament zur Behandlung von Fettleibigkeit, begonnen. Olson sieht in Viking eine unterbewertete Aktie mit einem Kursziel von 40 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 122 Prozent entspricht. Amgen, eines der größten Biotech-Unternehmen in den USA, hat sowohl ein solides Portfolio an marktfähigen Medikamenten als auch eine umfangreiche Forschungspipeline. Olson stuft die Aktie mit Outperform und einem Kursziel von 310 US-Dollar ein, was einem Anstieg von 14 Prozent entspricht.