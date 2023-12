Sinopec hebt die Erfolge der CCUS auf der COP 28 hervor und veröffentlicht seinen ersten 10-Jahres-Leistungsbericht bezüglich der Unterstützung der „Belt and Road"-Initiative

DUBAI, UAE, 9. Dez. 2023 /PRNewswire/ -- Chinas Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat die wichtigsten Erfolge im Bereich der Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid(CCUS) hervorgehoben und den ersten 10-Jahres-Leistungsbericht bezüglich der Unterstützung der „Belt and Road"-Initiative („BRI") zu „Fortschritte bei der Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff in China" und „Die Weltkonferenz zur optimalen Umsetzung der CO2-Neutralität" auf den Nebenveranstaltungen des China-Pavillons während der COP28 veröffentlicht, die vom 30. November bis 12. Dezember in Dubai stattfanden und Sinopecs grüne und kohlenstoffarme Maßnahmen vorstellten.

2022 nahm Sinopec offiziell das Megatonnenprojekt Qilu-Shengli CCUS in Betrieb, ein Meilenstein für Chinas CCUS-Industrie, das phasenweise in einen ausgereiften kommerziellen Betrieb übergeht. Dies ist Chinas erstes Megatonnen-CCUS-Vorführprojekt und es wird geschätzt, dass die Kohlenstoffemissionen um 1 Million Tonnen pro Jahr reduziert werden, was der Pflanzung von nahezu 9 Millionen Bäumen entspricht. Das Projekt ist von großer Bedeutung für die Etablierung des „künstlichen Kohlenstoffkreislaufs" und bietet umfangreiche praktische Erfahrungen sowie technische Daten für CCUS-Projekten im großem Maßstab in China.

Im November 2022, unterzeichnete Sinopec eine unverbindliche MOU mit Shell, China Baowu und BASF, um eine gemeinsame Studie über das erste 10-Millionen-Tonnen-CCUS-Projekt mit dem Ziel, Lösungen zur Dekarbonisierung für Industrieproduzenten in Ostchina zu bieten und kohlenstoffarme Produktlieferketten aufzubauen, zu beginnen.

Der 10-Jahres-Leistungsbericht zum Einsatz von Sinopec bei der BRI-Entwicklung unterstreicht das starke Engagement von Sinopec für eine nachhaltige Entwicklung und Beiträge, welche die Bereiche Energiekooperation, Umweltschutz, Kulturaustausch und soziales Wohlergehen umfassen. Der Bericht hebt zudem Sinopecs Weg zur Förderung der harmonischen Koexistenz zwischen Mensch und Natur, die grüne und saubere Produktion aktiv voranzutreiben, eine Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, die biologische Vielfalt zu erhalten und proaktive Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, hervor.

Die zweiwöchige COP28, die sich auf Themen wie die Beschleunigung der Energiewende sowie die Klimafinanzierung konzentriert, zog mehr als 70 000 Teilnehmer an und ist die bisher größte Klimakonferenz.

