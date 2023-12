Wenn der Ölpreis wieder steigt, endet die Aktienmarkt-Party

Noch etwas schwankungsfreudiger zeigt sich die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI), deren Preis um fast 40 % nach oben geschossen und anschließend um 26,59 % eingebrochen ist.

Interessant ist hier aus Sicht der Elliott-Wellen-Theorie, dass der Abwärtstrend inzwischen 5-gliedrig gezählt werden kann, so dass der Abwärtszyklus zu einem Ende kommen dürfte. Das ist auch nach der klassischen Charttechnik zu erwarten, weil der Kurs an den Tiefs der ersten Jahreshälfte auf horizontale Unterstützungen treffen wird. Und es ist auch aus fundamentaler Sicht zu erwarten, weil die Länder der OPEC+ ein Interesse an höheren Ölpreisen haben und daher das Angebot weiter reduzieren könnten.

Wie wirkt ein deutlicher Anstieg der Ölpreise?

Am 17. November hatte ich zum Ölpreisverfall bereits geschrieben, dass dieser zusammen mit den sinkenden Renditen eine perfekte Kombination für steigende Aktienkurse ist („Sinkende Ölpreise und Renditen – eine perfekte Kombination“). Und wahrscheinlich haben die fallenden Ölpreise die Hoffnungen auf eine weiter nachlassende Inflation und somit sinkende Leitzinsen der Notenbanken geschürt, was zu dem Einbruch bei den Renditen am Anleihemarkt führte.

Was aber, wenn die Ölpreise nicht mehr weiter sinken? Was, wenn sie sogar wieder steigen und die Märkte auf das reduzierte Angebot der OPEC+ setzen? War es das dann mit den nachlassenden Inflationssorgen, den sinkenden Renditen am Anleihemarkt und den steigenden Aktienkursen?

US-Arbeitsmarktbericht lässt keine Leitzinssenkung zu

Zumal die gestrigen US-Arbeitsmarktdaten nicht gerade dafür sprechen, dass die US-Notenbank schon im 1. Quartal 2023 eine Leitzinssenkung vornehmen kann. Denn die Arbeitslosenquote der USA ist überraschend gesunken – von 3,9 % auf 3,7 % (Erwartung: 3,9 %). Deren Aufwärtstendenz und somit die Abkühlung des Arbeitsmarktes, die sich aus den drei Vormonaten ergab, wurden damit hinfällig.