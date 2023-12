Die Community von wO diskutiert intensiv über Gold, Bitcoin und verschiedene Aktien. Nachdem Gold ein neues Allzeithoch von über 2130 USD pro Feinunze erreicht hat, bleibt die Stimmung positiv. Einige Mitglieder betonen die Bedeutung von Gold als Vermögenssicherung, während andere auf die Gewinnmöglichkeiten durch den DAX hinweisen. Auch Bitcoin ist nach einer bemerkenswerten Hausse in den letzten Monaten ein wichtiges Thema. Einige User sind optimistisch und erwarten einen weiteren Anstieg, während andere eine begrenzte Rolle der Halvings und eine zunehmende Sättigung des Marktes sehen. Drei Aktien standen diese Woche im Fokus: TUI, Morphosys AG und Heidelberg Pharma. TUI konnte in dieser Woche um über 20% zulegen, was zu intensiven Diskussionen führte. Morphosys AG, ein Unternehmen in der Krebsforschung, konnte nach einem Kursrutsch im Herbst 50% seit Ende November gutmachen. Die Diskussion drehte sich um die Frage, ob man nach einer festgestellten "Studienanomalie" in diese Aktie noch einsteigen könne. Heidelberg Pharma, ebenfalls in der Krebsforschung tätig, konnte im Dezember eine Performance von 25% aufweisen. Die Ursache für den Kursanstieg wurde intensiv diskutiert.