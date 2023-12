DUBAI (dpa-AFX) - In der heißen Phase der Weltklimakonferenz in Dubai werden die Nächte der Verhandlungen länger: "Unsere Tür ist offen, wir haben unsere bequemen Schuhe an und eine großartige Kaffeemaschine", sagte der EU-Klimakommissar und Chefverhandler, Wopke Hoekstra, am Samstag vor dem Plenum zu den Vertretern der anderen Staaten. "Ich bin allzeit bereit, mich mit euch zusammenzusetzen, zu jeder Zeit Tag und Nacht und überall auf dem Gelände."

Alle Länder haben auf dem riesigen Expo-Gelände eigene Pavillons, die Wege zu den Verhandlungsräumen und Plenarsälen sind teilweise lang und kompliziert. Teils werden Ministerinnen und Minister zu später zurück Stunde aufs Gelände gerufen - so am Freitagabend auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die für die EU über die Minderung von CO2-Emissionen verhandelt.

Offiziell soll das UN-Treffen am kommenden Dienstag enden. In der Vergangenheit gingen Klimakonferenzen jedoch meist in die Verlängerung.