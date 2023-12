Fürsorgliche Mütter unterstützen bedürftige Kinder und geben ihnen Hoffnung

SHOUGUANG, China, 9. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die im Juli gegründete „Caring Moms Group" aus Shouguang, einer Kreisstadt in Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong, hat ihre Fürsorgeleistungen erweitert, um das Leben unterprivilegierter Kinder in der Region positiv zu beeinflussen.

Die Gruppe besteht aus 30 Mitgliedern, darunter Unternehmerinnen, Psychologinnen, Vollzeitmütter und Freiberuflerinnen, und hilft Kindern, insbesondere Behinderten und Waisen sowie Kindern aus armen Familien und von Wanderarbeitern, dabei, mütterliche Wärme zu spüren.