Das Board of Directors freut sich, bekannt geben zu können, dass alle aufschiebenden Bedingungen der Kapitalerhöhungsvereinbarung erfüllt wurden und die vereinbarte Gesamtsumme des Investors für die Kapitalerhöhung in Höhe von 1 Milliarde RMB in bar bei Chesir Luzhai eingegangen ist.

HONGKONG, 9. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am 6. Dezember 2023 gab Global New Material International Holdings Limited (das „Unternehmen" oder „GNMI", WKN: 06616.HK) den neuesten Stand der Kapitalerhöhungsvereinbarung im Rahmen seiner Beteiligung an Chesir Luzhai bekannt.

Laut einer Pressemitteilung von GNMI vom 20. November 2023 (die „Pressemitteilung") schlossen Chesir Luzhai, eine indirekte, nicht hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, und der Investor eine Kapitalerhöhungsvereinbarung ab, in welcher der Investor bedingt zugestimmt hat, 1 Milliarde RMB in bar in Chesir Luzhai zu investieren. Nach Abschluss der Transaktion bleibt Chesir Luzhai die wichtigste Tochtergesellschaft des Unternehmens, und ihre Finanzergebnisse fließen weiterhin in den konsolidierten Abschluss der Gruppe ein.

GNMI hat erhebliche Fortschritte in Bezug auf die Erreichung seiner Ziele gemacht und eine stetige Dynamik bei der Geschäftsentwicklung aufrechterhalten. Gleichzeitig ist das Unternehmen aktiv auf der Suche nach internationalen Übernahmemöglichkeiten mit starken Fundamentaldaten und fortschrittlicher Technologie, um seine Wettbewerbsfähigkeit weiter zu verbessern. Im August 2023 schloss GNMI die Übernahme von CQV, einem bekannten Hersteller von Perlglanzpigmenten in Korea und einer renommierten Marke in der globalen Perlglanzpigmentindustrie, erfolgreich ab; die Transaktion stellte einen wichtigen Meilenstein in den internationalen Expansionsplänen der Gruppe dar.

Das Unternehmen hat außerdem angekündigt, dass es beabsichtigt, sich ergebende Gelegenheiten zu nutzen und seine Geschäftspräsenz in der internationalen Perlglanzpigmentindustrie auszubauen. Es wird weiterhin die Strategie einer „endogenen Entwicklung und Expansion nach außen" verfolgen, um die verschiedenen strategischen Pläne der Gruppe zu unterstützen. Durch den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhungsvereinbarung steht dem Unternehmen nun zusätzliches Betriebskapital für zukünftige Entwicklungen zur Verfügung.

Über Global New Material International Holdings Limited

Global New Material International ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Perlglanzpigmenten und synthetischem Glimmer spezialisiert. Durch den Einsatz einzigartiger Materialien bietet das Unternehmen eine breite Palette von mehr als 1000 verschiedenen Produktvariationen für verschiedene Anwendungen in Industrie, Baugewere und Kosmetik. Das Unternehmen ist bekannt als der größte Hersteller von Perlglanzpigmenten in China und drittgrößter Hersteller weltweit.

Über den Investor

Der Investor befindet sich zu 100 % im Besitz der Tonglu Technology and Innovation Industry Development and Investment Company Limited, die wiederum zu 100 % im Besitz des Tonglu County State-owned Asset Management Committee ist, das letztlich der wirtschaftliche Eigentümer des Investors ist.

