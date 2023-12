Die Menarini Group präsentiert auf dem SABCS 2023 neue progressionsfreie Überlebensdaten aus der klinischen EMERALD-Studie zu ORSERDU® (Elacestrant) in klinisch relevanten Untergruppen von Patienten mit ER+, HER2- metastasiertem Brustkrebs (

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Florenz, Italien und New York (ots/PRNewswire) -- Diese neue Post-hoc-Analyse der Phase-3-EMERALD-Studie untersuchte Elacestrantin der endokrin sensitiven Population (CDK4/6-Inhibitor-Dauer von mindestens12 Monaten) mit Tumoren, die ESR1-Mutationen aufweisen.- Diese Analyse weist auf eine klinisch bedeutsame Verbesserung desprogressionsfreien Überlebens in allen untersuchten Untergruppen hin,einschließlich der Patienten mit Knochen-, Leber- und/oder Lungenmetastasen,der Patienten mit häufigen Begleitmutationen wie PIK3CA und TP53 sowie derPatienten mit einer geringen HER2-Expression.- Diese Ergebnisse belegen, dass bei ESR1-mutierten Tumoren, die weiterhinendokrin sensitiv sind, der ER-Signalweg ein entscheidender Einflussfaktor fürdie Erkrankung sein könnte.Die Menarini Group ("Menarini"), ein führendes internationales Pharma- undDiagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), einehundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, deren Fokus daraufliegt, Krebspatienten transformative onkologische Behandlungen anzubieten,präsentierten heute die Ergebnisse einer neuen Post-hoc-Analyse der klinischenZulassungsstudie EMERALD, die eine klinisch bedeutsame Verbesserung desprogressionsfreien Überlebens (PFS) in allen relevanten Untergruppen zeigt. DieDaten zeigen ein günstiges PFS für ORSERDU® (Elacestrant) als Monotherapie imVergleich zur Standardtherapie (Standard-of-Care, SOC) für Patienten mit ER+,HER2-fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs (mBC) mit Tumoren, dieendokrin empfindlich sind und ESR1 -Mutationen aufweisen, sofern die vorherigeBehandlungsdauer mit CDK4/6-Hemmern mindestens 12 Monate betrug. Diese Datenwurden im Rahmen des San Antonio Breast Cancer Symposium 2023 (SABCS) vom 5. bis9. Dezember 2023 vorgestellt.EMERALD ist eine Phase-3-Zulassungsstudie, die ein statistisch signifikantes PFSmit ORSERDU im Vergleich zu einer endokrinen SOC-Monotherapie (Fulvestrant,Letrozol, Anastrozol, Exemestan) zeigte. Basierend auf diesen Ergebnissen hatdie FDA ORSERDU am 27. Januar 2023 für die Behandlung von postmenopausalenFrauen oder erwachsenen Männern mit ER+, HER2-, ESR1 -mutiertemfortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs mit Fortschreiten derErkrankung nach mindestens einer Linie endokriner Therapie zugelassen. ESR1-Mutationen sind bei bis zu 40 % der fortgeschrittenen ER+, HER2 oder mBCvorhanden. Sie sind eine bekannte Ursache für die Resistenz gegen endokrineStandardtherapien und bislang waren die Tumoren, die diese Mutationen aufweisen,