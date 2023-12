Geld anlegen – Finanzcoaching – Coaching für Ihr Geld

Liebe Finanz-Interessierte – Sie suchen ein Finanzcoaching und jemanden, der Sie bei der Geldanlage an die Hand nimmt? Der eine oder die andere wird mich von n-tv, Börse ARD oder den Hörfunkformaten kennen. Dazu bin ich als Finanzjournalist bei Financial Times, Capital, N-tv, T-Online, Börse Online oder Finanzen.net seit rund 20 Jahren unterwegs. Geldanlage ist meine Kernkompetenz und meine Referenzen können Sie unter unserer neuen Webseite www.feingoldresearch.de gebündelt betrachten. Dort finden Sie auch immer frisch die neusten Auftritte im TV bei n-tv und der ARD. Doch zum Coaching: Was erwartet Sie?

Ich biete Ihnen in einem persönlichen Coaching genau das, was unser Versprechen ist – ich nehme Sie an die Hand mit ihrem Anlagebedarf.