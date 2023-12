Die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 hat den Aktienkurs eines der weltweit führenden Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT) beflügelt. Das Unternehmen aus Neubiberg erzielte Rekorde bei Umsatz und Profitabilität, mit Erlösen von 16,309 Milliarden Euro, einer Steigerung von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und einem Jahresergebnis von 4,399 Milliarden Euro, 30 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Für 2024 erwartet das Management eine Umsatzverlangsamung, zielt aber auf Umsätze von rund 17 Milliarden Euro und eine bereinigte Bruttomarge von 45 Prozent ab. Das Unternehmen plant, seine Investitionen in die Energiewende zu beschleunigen, mit geplanten Ausgaben von rund 3,3 Milliarden Euro im Jahr 2024. Ein großer Teil davon soll in Anlagen zur Herstellung von Produkten auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) fließen, die zunehmend in Elektroautos, Ladestationen und Energiespeichern eingesetzt werden. Das Unternehmen strebt an, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Marktanteil von rund 30 Prozent am globalen SiC-Markt zu erreichen. Analysten sind optimistisch und empfehlen den Kauf der Aktie. Seit Anfang November konnte die Aktie um rund 37 Prozent auf 37,16 Euro zulegen.