Belgisches Engagement für Partnerschaft unterstützt eine neue Grenze der europäisch-amerikanischen Weltraumforschung

BRÜSSEL, 10. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Der belgische Premierminister Alexander De Croo ist nach Houston in die Vereinigten Staaten gereist, um Raphaël Liégeois zu treffen, den belgischen Berufsastronauten, der als Mitglied der Astronautenklasse 2022 der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ausgewählt wurde. De Croos Besuch fällt mit der Kennenlernreise der ESA-Kohorte zum Johnson Space Centre der NASA zusammen, die der Vorläufer für eine weitere zweijährige Ausbildung ist, die in Houston stattfindet und die Astronauten auf ihre jeweiligen Missionen auf der Internationalen Raumstation vorbereitet. Der Besuch läutet eine neue Phase der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Europa und den Vereinigten Staaten in der Weltraumforschung ein und verdeutlicht Belgiens Engagement für Partnerschaften bei der Bewältigung globaler Herausforderungen.

Belgiens Fachwissen in der Luft- und Raumfahrt und in der Wissenschaft im Allgemeinen ist international anerkannt - sowohl in der Ausbildung als auch in der Industrie. Belgien ist ein Gründungsmitglied der ESA und ihr fünftgrößter Geldgeber. Die Unterstützung der ESA zeigt das Engagement des Landes, die Entwicklung der europäischen Raumfahrtkapazitäten mitzugestalten und sicherzustellen, dass die Investitionen in die Raumfahrt weiterhin den Bürgern Europas und der Welt zugutekommen.