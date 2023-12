TAG ZWEI DES INVESTORENGIPFELS IN HONGKONG BEFASST SICH MIT DEN MEGATRENDS, DIE DIE ACHT MILLIARDEN MENSCHEN AUF UNSEREM PLANETEN BETREFFEN

HONGKONG, 10. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Im Rahmen des Future Investment Initiative PRIORITY-Gipfels in Hongkong trafen sich heute erneut hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Politik, um sich mit globalen Themen auseinanderzusetzen, die die gesamte Menschheit betreffen.

Tausend internationale Investoren, politische Entscheidungsträger, Innovatoren und Führungskräfte aus der Wirtschaft trafen sich mit Kollegen aus ganz Asien, um über „Megatrends" zu diskutieren, wie etwa den unaufhaltsamen Aufstieg Asiens als Wirtschaftsmacht, die Auswirkungen der Technologie auf Lebensweise und Arbeitsplätze und die Bereitstellung von Kapital zwischen verschiedenen Märkten und Volkswirtschaften.

Der Tag startete mit einer Präsentation des Geschäftsführers des FII Instituts, Richard Attias, und des operativen Leiters, Rakan Tarabzoni, die den Priority Compass Report vorstellten, eine weltweite Umfrage unter 53.000 Menschen in 23 Ländern. Die Umfrage ergab einen drastischen Rückgang der Gesamtzufriedenheit der Menschen mit ihrem Leben um 20 % weltweit. Die Befragten gaben an, sich Sorgen über die Lebenshaltungskosten, Einsamkeit, Technologie und das Klima zu machen. 65 % der Menschen in den befragten Ländern machen sich Sorgen über die alltäglichen Lebenshaltungskosten. Einsamkeit ist auf der Liste der Sorgen mit 41 % der asiatischen Bevölkerung, die über häufige Einsamkeitsgefühle berichten, weit nach oben geklettert. 55 % der Menschen weltweit machen sich Sorgen über den Zugang zu einer erschwinglichen und zugänglichen Gesundheitsversorgung und die Sorge um das Klima nimmt mit 78 % der Menschen im Globalen Süden, die sich über die Umweltverschmutzung Sorgen machen, weiter zu.

Laurence Moroney, leitender KI-Experte bei Google, äußerte seine Bedenken in Bezug auf KI und das Risiko von Verzerrungen, die aufgrund des Rückgriffs auf begrenzte englischsprachige Datensätze zustande kommen. Moroney wies auf den Umstand hin, dass 60 % der Informationen im Web 2.0 von Bots generiert werden.

Außerdem erklärte er, dass Innovatoren im Bereich der KI bei der Entwicklung von KI-Modellen die Besonderheiten lokaler kultureller Identitäten berücksichtigen müssten. Er erläuterte, dass Googles Gemini daran arbeitet, Kulturen in kleinen Modellen zu verdichten und zu bewahren, damit Menschen mit individuellen, unverwechselbaren Kulturen interagieren, etwas über sie lernen und sie bewahren können.