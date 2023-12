Die schwache Entwicklung zeigt sich auch an geringeren Besucherzahlen in den Innenstädten. Zwei Drittel der innerstädtischen Händler berichteten von weniger Kunden als im Vorjahr.

BERLIN (dpa-AFX) - Das Weihnachtsgeschäft in Deutschland hat in der zurückliegenden Woche wieder an Fahrt verloren. In einer Trendumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) äußerten sich fast 60 Prozent der befragten mehr als 350 Handelsunternehmen unzufrieden mit der jüngsten Umsatzentwicklung.

