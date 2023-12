Die hohe Inflation, insbesondere bei Energie- und Lebensmittelpreisen, bereitet vielen Verbrauchern weiterhin Sorgen. Ein Bericht des britischen Think Tanks Institute For Public Policy Research und Common Wealth legt nahe, dass große Unternehmen diese Inflation durch übermäßige Preissteigerungen angetrieben und verfestigt haben. Insbesondere internationale Firmen aus den Bereichen Energie, Rohstoffe und Lebensmittelproduktion hätten ihre Marktmacht genutzt, um größere Kostensteigerungen weiterzugeben, als zum Schutz der Gewinnspannen nötig gewesen wäre. Diese Praxis wird als 'Gierflation' bezeichnet. Die Untersuchung basiert auf Finanzberichten von 1.350 börsennotierten Unternehmen in Deutschland, Großbritannien, den USA, Brasilien und Südafrika. Sie zeigt, dass die nominalen Gewinne dieser Firmen Ende 2022 durchschnittlich 30 Prozent höher waren als Ende 2019. Unternehmen wie Shell, Exxon Mobil, Glencore und Kraft Heinz werden als Beispiele genannt, deren Gewinne weit über der Inflation lagen.