Explosionen und Brand in Raffinerie im Osten des Irans.

TEHERAN (dpa-AFX) - In einer Raffinerie im Osten des Irans ist es am Sonntag zu mehreren Explosionen und einem großen Brand gekommen. Zunächst war nach Angabe örtlicher Behörden der Stadt Birdschand ein Gastank der Raffinerie wegen Überhitzung des Motors explodiert. Kurz danach explodierten zwei weitere Tanks und es kam zu einem Großbrand in der Anlage, so die Behörden laut Nachrichtenagentur IRNA. Am Nachmittag brannten alle 18 Tanks, die Löscharbeiten mussten aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden. Anwohner wurden evakuiert. Nach Ende der Löscharbeiten wollen die Behörden die Ursache des Brandes überprüfen und die Schäden bekanntgeben. In der Birdschand-Anlage werden Kohlenwasserstoffe erzeugt./str/pey/DP/mis