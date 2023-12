DUBAI (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock sieht bei der Weltklimakonferenz in Dubai unter den etwa 200 Teilnehmerstaaten eine große Mehrheit für mehr Klimaschutz. Es sei nun "die Aufgabe der verbleibenden Tage", Einstimmigkeit herzustellen, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag. Zwei oder drei Länder dürften sich nicht "gegen die Sicherheit aller anderen Menschen auf dieser Welt stellen". Offiziell soll die Konferenz am Dienstag enden, Verlängerungen sind aber die Regel.

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk hatte Baerbock zuvor unter anderem China und Saudi-Arabien aufgefordert, ehrgeizigen Beschlüssen nicht im Wege zu stehen.