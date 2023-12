DUBAI (dpa-AFX) - In der kritischen Phase der Weltklimakonferenz hat der Gastgeber die Staaten dazu aufgerufen, das Treffen zu einem Erfolg zu führen. "Die Welt ist hungrig, die Welt wartet verzweifelt auf gute Nachrichten", sagte der Konferenzpräsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Sultan al-Dschaber, am Sonntag in Dubai. Die Klimakonferenz sei die Chance, Vertrauen in die internationale Zusammenarbeit wieder herzustellen.

In Dubai streiten die Vertreter von rund 200 Staaten derzeit hitzig darüber, ob sie sich auf den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas einigen können. Einzelne Staaten stemmen sich jedoch gegen einen ehrgeizigen Beschluss. Am Dienstag soll die Klimakonferenz planmäßig enden, in der Vergangenheit gingen die Treffen aber meist in die Verlängerung./swe/DP/mis