TCL CSOT definiert die Zukunft des Bildschirms auf der „Global Display Tech-ecosystem Conference" 2023 neu

SHENZHEN, China, 10. Dez. 2023 /PRNewswire/ -- TCL CSOT, ein bekanntes Unternehmen, welches fortschrittliche, innovative Bildschirmtechnologien entwickelt, hat seine „Global Display Tech-ecosystem Conference" 2023 („DTC 2023") am 7. Dezember in Wuhan, China eröffnet. Die Veranstaltung hob den Einsatz von TCL CSOT für die Weiterentwicklung von Bildschirmtechnologien und die Förderung der Kooperation zwischen Industriepartnern hervor. Mit einer Vision eines „Bildschirm überall" hat TCL CSOT ein branchenweit erstes KI-Modell eingeführt und vier bahnbrechende Produkte enthüllt, die jeweils eine „Weltneuheit" in ihrer Kategorie darstellen.

„Heutzutage legen Verbraucher mehr Wert auf das Gesamt-Nutzererlebnis. Bei TCL CSOT haben wir uns der Entwicklung von Bildschirmprodukten verschrieben, die nicht nur umweltfreundlich und kohlenstoffarm sind, sondern vor allem augenfreundliche Funktionen bieten", sagte Jun Zhao, CEO von TCL CSOT. „Durch bedeutende Fortschritte bei Bildschirmtechnologien, darunter LCD und OLED, erreichten wir bemerkenswerte Durchbrüche, die alle darauf abzielen, ein überragendes Nutzererlebnis zu bieten. Wir werden weiterhin hochwertige Qualitätsprodukte für verschiedene Szenarien anbieten und dabei eng mit unseren Industriepartnern zusammenarbeiten."

Einführung des weltweit ersten KI-Modells in der Bildschirmindustrie

Um den Anforderungen der Panel-Industrie an große KI-Modelle gerecht zu werden, hat sich TCL CSOT mit führenden Instituten und KI-Entwicklungsteams der Industrie zusammengetan, um „X-intelligence", das weltweit erste KI-Modell in der Bildschirmindustrie auf der DTC 2023 vorzustellen. „X-intelligence" wurde speziell für die Bildschirmindustrie entwickelt und verfügt über leistungsstarke Funktionen zur Verarbeitung von natürlicher Sprache und zum Wissensmanagement. Mit Fähigkeiten, die GPT4 im Bereich des Bildschirms übertreffen, kennzeichnet es einen wichtigen Meilenstein in der Anwendung von KI-Modellen. Es wird erwartet, dass die Veröffentlichung die Produktionseffizienz und die Innovationsfähigkeit von Unternehmen in der Bildschirmindustrie verbessert.