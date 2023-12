Bei der Eröffnungsfeier der Expo UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 lobt Indonesiens Präsident Joko Widodo die Unterstützung der BRI zur Förderung von KMU

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Der indonesische Präsident Joko Widodo

nahm an der Eröffnung der Expo UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 der BRI teil,

die am 7. Dezember 2023 im Jakarta Convention Center (JCC) stattfand. Die

Veranstaltung ist Teil der Feierlichkeiten zum 128. Jubiläum der Bank und dient

als Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) Indonesiens, um

internationale Käufer zu treffen und so das Wachstum der KMU zu fördern. Unter

dem Thema "Crafting Global Connection" (Globale Verbindungen schaffen) nehmen

700 KMU an dem dreitätigen Event teil, das die 5. Ausgabe dieser Expo darstellt.



Der Präsident lobte das Engagement der BRI zur Förderung von indonesischen KMU

und sagte: "Unsere KMU müssen ihre Position weiterentwickeln, die

Digitalisierung umarmen, internationale Wege beschreiten und die Führung über

unseren lokalen Markt übernehmen, der sehr groß ist, ohne dass der Export und

die internationalen Märkte vernachlässigt werden.