Trina Solar auf der Forbes China Top 50-Liste innovativer Unternehmen

CHANGZHOU, China, 11. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Trina Solar hat einen Platz auf der 2023 Forbes China Top 50 Innovative Companies-Liste erhalten, so Forbes China. Die am 9. November bekanntgegebene Liste enthält die innovativsten aufstrebenden chinesischen Unternehmen und widmet den FuE-Investitionen der Unternehmen in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit.

Forbes China führt zum ersten Mal auch die Top 10 der New Energy S&T Innovation Companies unter 400 Unternehmen auf. Trina Solar steht auf dieser Liste, weil das Unternehmen in der Photovoltaik- und Energiespeicherbranche führend ist und sich für wissenschaftliche und technologische Innovationen einsetzt und damit ein Vorbild für die Entwicklung der neuen Energien in China ist.