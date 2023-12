Trina Solar Vertex S+ Clear Black Module versorgen PV-Demonstrationsprojekt mit hoher Leistung, Schönheit und Nachhaltigkeit

CHANGZHOU, China, 11. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Der Bau eines Demonstrations-Photovoltaik-Kraftwerks mit Modulen von Trina Solar wurde am Yangtze River Delta Institute for Sustainable Development in Shanghai abgeschlossen. Die Anlage mit einer installierten Gesamtleistung von 26,66 kW wird voraussichtlich 26,853 kWh erzeugen und die CO2-Emissionen um 22,5 Tonnen pro Jahr reduzieren.

Die Module in der Anlage werden über einem Korridor installiert, was eine ästhetische Gestaltung des Daches erfordert. Die Trina Solar Vertex S+ Clear Black Module sind dieser Aufgabe gut gewachsen und haben in diesem Jahr einen deutschen Designpreis gewonnen.