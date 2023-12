KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Lauterbach/Corona:

Dass Karl Lauterbach zum Maskentragen aufruft, hat gleich zwei gute Seiten. Zum einen die, dass Corona berechtigterweise weiterhin nicht als völlig harmlos angesehen wird. Zum anderen ist das Schöne an seiner Empfehlung, dass sie nur exakt das ist - keine Vorschrift, keine Regel, kein Gesetz. Wir bewegen uns im wunderbar angenehmen Bereich der Selbstverantwortung. Wer will, kann Maske tragen. Und wer nicht, der lässt es halt - kann sich dann aber auch sparen, sich künstlich über Lauterbach aufzuregen oder Maskenträger schief anzuschauen. Gleich verhält es sich mit der Auffrischungsimpfung - da kann ganz in Ruhe jeder selbst entscheiden, ob die in seiner Lebenssituation sinnvoll ist oder nicht. Ein Grund zu Panik besteht nicht mehr. Kaum noch vorstellbar, dass es keine zwei Jahre her ist, dass wir ganz genau darauf achten mussten, was zu Weihnachten eigentlich mit wem erlaubt ist und was nicht. Man kann sich nur immer wieder bewusst machen: Schön, dass wir da raus sind./yyzz/DP/mis