NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 86 Franken gesenkt. Analyst David Hayes blickt in einer am Sonntag vorliegenden Branchenstudie vorsichtig auf den Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. In Summe dürften die Bewertungen unter Druck bleiben, da die Gewinnerwartungen des Marktes für 2024 zu hoch erschienen.

In diesem Umfeld setzt der Experte auf Value-Werte, die bei den Gewinnmargen Luft nach oben hätten - wie Danone und Henkel. Zudem präferiert er Unternehmen wie Beiersdorf und Haleon, deren Geschäftsaufstellungen nicht ausreichend in den Aktienkurs eingepreist schienen.