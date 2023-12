Das Video zur Analyse habe ich hier abgelegt:

Mit der Überschreitung vom bisherigen Allzeithoch in der Wochenmitte hatte der DAX weiteres Potenzial ergründet. Die Handelswoche war mit mehr als 2 Prozent erneut positiv und der Trend intakt, wie aus der Sonntagsanalyse am 10.12.2023 und diesem Bild ersichtlich wurde:

Erweitern wir diesen Zeithorizont auf den Kalendermonat November, sehen wir sogar eine Zunahme vom Momentum und einen Handelsbereich von 2.000 Punkten:

Übergeordnet war damit das Allzeithoch im DAX keine Bremse. Der Index übersprang das Level wie geschildert am Mittwoch und hat damit im Big Picture ein weiter positives Ausrufezeichen gesetzt:

Wie starten wir in den Tag?

DAX-Vorbörse am Montag

Aus der heutigen Vorbörse heraus ist noch keine Konsolidierung zu erkennen, eher im Gegenteil. Denn mit dem Schwung vom Freitagabend an der Wall Street (hier erlangte der S&P500 ein neues Jahreshoch) - entsprechend hoch stand die Nachbörse bereits und nun auch die Vorbörse:

Im Abgleich mit den Daten der Börse Frankfurt ist damit ein GAP von rund 30 Punkten zu erwarten. Diese Daten vom Freitag gebe ich Dir hier an die Hand:

Wichtig ist in dieser Woche jedoch erst zur Wochenmitte die FED-Sitzung mit der Marktreaktion.

Welche Termine stehen in der neuen Woche auf der Agenda?

Termine für den Wochenstart ab dem 11.12.2023

Der Montag startet für die neue Woche sehr ruhig und hält erst am Nachmittag mit einigen Anleihenauktionen in den USA die Börse etwas in Atem:

Mehr Termine gibt es dann am Dienstag. Wir merken uns dafür den ZEW Index aus Deutschland um 10.00 Uhr vor und die Verbraucherpreise aus den USA um 14.30 Uhr:

Der Mittwoch steht im Zeichen der US-Erzeugerpreise um 14.30 Uhr und am Abend im Bann der US-Notenbanksitzung FED. Sie wird mit der Pressekonferenz ab 20.30 Uhr das spannende Event der Woche sein - dazu dann Morgen weitere Infos hier.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen. Weitere Infos und natürlich auch Meinungen von Referenten gibt es über den Tag gestreut im langen Twitch-Stream von FIT4FINANZEN.

Weitere Quartalszahlen für die neue Woche aus dem US-Handel habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

