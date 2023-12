Die Zeit zwischen Mitte August 2022 und Anfang August dieses Jahres verfolgte das Paar EUR/AUD einen festen Aufwärtstrend, in fünf Wellen (Impuls) ging es hierbei von 1,4284 auf 1,7065 AUD und somit die Verlaufshochs aus Ende 2020 aufwärts. Zwar konnte hierbei ein wichtiger Horizontalwiderstand bei 1,6225 AUD überwunden werden, genau diesen Bereich steuert das Paar nun aber wieder an. Aus der Kursentwicklung seit dem Ausbruch über diese Hürde geht unglücklicherweise aber auch eine potenzielle SKS-Formation hervor, die durch weitere Verluste in den kommenden Tagen noch aktiviert werden könnte. Zeitgleich zeigt die letzte Wochenkerze deutlichen Käuferschwund, was zusätzlich auf die Kurse drückt.

Neutraler Kursbereich