Seit ihrer letzten Zinserhöhung im Juli scheint die Fed solide Fortschritte bei der Senkung der Inflation gemacht zu haben, ohne den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft im Allgemeinen zu schädigen. Dies hat viele Analysten an der Wall Street dazu veranlasst, für das kommende Jahr deutliche Zinssenkungen vorauszusagen. Die Unterschiede zwischen der von der Fed selbst in Aussicht gestellten Entwicklung und den Markterwartungen ist immens.

Unabhängig davon, wie die Fed ihre Geldpolitik im Jahr 2024 gestalten wird, sollten die Anleger genau hinschauen, da die Zinssätze einen wichtigen Einfluss auf die Gesamtwirtschaft und die Aktienmarktbewertungen haben. Auch für die Verbraucher ist dies von Bedeutung, denn Zinssenkungen der Fed würden sich wahrscheinlich in niedrigeren Hypotheken- und Autokreditzinsen niederschlagen.

Für die am Mittwoch stattfindende Zinsentscheidung wird laut dem CME FedWatch Tool zu 98,4 Prozent mit kostant bleibenden Zinsen gerechnet. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht darüber, was die Fed selbst und was die Wall Street im Jahr 2024 mit Blick auf die Zinsentwicklung in den USA erwartet.

Die Federal Reserve: Die Fed selbst erwartet eine Zinssenkung um 25 Basispunkte

Die Medianprojektion des jüngsten Zinsdiagramms der Fed, das im September veröffentlicht wurde, geht davon aus, dass die Federal Funds Rate Ende 2024 bei 5,1 Prozent liegen wird, was nur eine Zinssenkung um 25 Basispunkte für das gesamte nächste Jahr bedeutet. Wenn das der Fall ist, ist der Markt bei der Vorhersage von Zinssenkungen seiner eigenen Zeit weit voraus, und das könnte letztlich zu einer gewissen Volatilität am Aktienmarkt führen. Die Fed wird ihr Dot-Plot-Diagramm auf ihrer FOMC-Sitzung diese Woche aktualisieren, und es wird erwartet, dass der Median der Zinssenkungsprognosen der Fed für das nächste Jahr auf 50 Basispunkte ansteigen wird.

Der Markt insgesamt: Die Anleger erwarten eine Zinssenkung der Fed um 125 Basispunkte

Laut dem FedWatch-Tool von CME rechnen die Futures-Märkte im nächsten Jahr mit Zinssenkungen um insgesamt 125 Basispunkte. Damit würde der Leitzins in einer Spanne von 4,00-4,25 Prozent liegen, verglichen mit der derzeitigen Spanne von 5,25-5,50 Prozent.

UBS: Die Fed wird die Zinssätze um 275 Basispunkte senken

Nach Ansicht der UBS wird die US-Wirtschaft 2024 in eine Rezession eintreten, was die US-Notenbank zu einer aggressiven Zinssenkung im nächsten Jahr veranlassen wird. Die Schweizer Bank erklärte in einer Notiz im letzten Monat, dass sie erwartet, dass die Fed die Zinsen im nächsten Jahr um 275 Basispunkte senken wird. Die Zinssenkungen der Fed wären "eine Reaktion auf die prognostizierte US-Rezession in Q2-Q3 2024 und die anhaltende Verlangsamung der Gesamt- und Kerninflation", so UBS. Die Bank erwartet, dass die Zinssenkungen während der FOMC-Sitzung im März beginnen werden.

Macquarie: Die Fed wird die Zinssätze um 225 Basispunkte senken

Die Kombination aus höheren Zinssätzen und der quantitativen Straffungspolitik der Fed, mit der sie die Menge der in ihrer Bilanz gehaltenen Anleihen reduziert, bedeutet, dass die monetären Bedingungen sehr viel straffer sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen mögen. Der vorläufige Leitzins der Fed von San Francisco liegt derzeit bei 6,7 Prozent. "Die Fed hat sich von ihrer im September gemachten Aussage, dass die Zinsen lange hoch bleiben würden, verabschiedet. Wir und unsere Ökonomen sind jedoch der Ansicht, dass die Fed Funds Rate im Jahr 2024 um 225 Basispunkte gesenkt werden könnte", so Macquarie in einer Mitteilung vom Freitag.

ING Economics: Die Fed wird die Zinssätze um 150 Basispunkte senken

"Wir haben ein bescheidenes Wachstum, eine sich abkühlende Inflation und einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt – also genau das, was die Fed sehen will", schrieb James Knightley, internationaler Chefvolkswirt von ING, in einer Notiz im letzten Monat. Knightley geht davon aus, dass die Fed im zweiten Quartal des nächsten Jahres mit sechs Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte, also insgesamt 150 Basispunkte, beginnen wird. Er erwartet außerdem, dass sich die Zinssenkungen bis ins Jahr 2025 mit mindestens vier weiteren Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte fortsetzen werden.

Barclays: Die Fed wird die Zinssätze um 100 Basispunkte senken

Die anhaltend robuste Wirtschaft wird die Fed daran hindern, die Zinsen im nächsten Jahr zu aggressiv zu senken, so eine Notiz von Barclays vom Montag. Das Unternehmen erwartet, dass die Fed die Zinssätze im nächsten Jahr um 100 Basispunkte senken wird, gefolgt von weiteren 100 Basispunkten im Jahr 2025. Barclays zufolge sind die Anleger zu pessimistisch, was die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft angeht, was eine Rückkehr der Inflation begünstigen könnte. Aus diesem Grund könnte die Fed die Zinssätze im Jahr 2024 nur langsam senken, heißt es in der Notiz.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

