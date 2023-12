NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 138 Euro auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Allerdings strich Analyst Toby Ogg die Papiere des Softwarekonzerns in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie infolge der starken Kursentwicklung seit Oktober von der "Analyst Focus List". Grundsätzlich blickt er aber positiv auf den Dax-Konzern. Das begründete er mit dem S/4HANA-Geschäftszyklus und mit Verbesserungen bei den Gewinnmargen. Dem europäischen Software-Sektor insgesamt traut Ogg auch nach dem zuletzt guten Lauf weitere Kursgewinne im neuen Jahr zu. Seine Software-Favoriten sind unter anderem Dassault Systemes, Sage, Temenos und SAP. Im IT-Dienstleistungsbereich bestünden zwar weiterhin Konjunkturrisiken, doch sei hier Capgemini wegen des Potenzials bei generativer Künstlicher Intelligenz (KI) interessant./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2023 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2023 / 12:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 148,0EUR gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan