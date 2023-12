Beijing (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der 15. Internationalen Handels- und

Tourismusmesse Vietnam-China fand am 30. November am Beilun-Fluss, dem

Grenzfluss zwischen China und Vietnam, ein von Antiphonalgesang begleiteter

Austausch statt.



Chinesische und vietnamesische Sänger trugen Lieder vor, in denen sie die enge

Freundschaft zwischen den Menschen der beiden Länder priesen.





Als sozialistische Länder und freundliche Nachbarn können China und Vietnam aufüber sieben Jahrzehnte diplomatischer Beziehungen mit engen Verbindungenzwischen den beiden Völkern zurückblicken.Langjährige FreundschaftDer chinesische Botschafter in Vietnam, Xiong Bo, teilte gegenüber der ChinaMedia Group mit, dass die Bedingungen für den zwischenmenschlichen Austauschzwischen China und Vietnam ausgesprochen gut seien.Aufgrund des vergleichbaren historischen und kulturellen Erbes seien dieVietnamesen sehr vertraut mit der chinesischen Geschichte und demKonfuzianismus, und zeitgenössische chinesische Filme und Fernsehserien seienbei ihnen sehr beliebt, erklärte er.China und Vietnam betonten, wie wichtig die Zusammenarbeit im Bildungsbereichsei, um das gegenseitige Verständnis und die Freundschaft zwischen den beidenVölkern zu fördern.Zheng Dawei, Bildungsberater der chinesischen Botschaft in Vietnam, sagte, dassin Vietnam über 50 Hochschuleinrichtungen Fachbereiche oder Hauptfächer inchinesischer Sprache anböten und dass 15.000 Studenten Chinesisch an Hochschulenstudierten.In einer gemeinsamen Erklärung zur Intensivierung der umfassenden strategischenPartnerschaft zwischen China und Vietnam, die im vergangenen Jahr veröffentlichtwurde, kündigte China an, in den kommenden fünf Jahren Vietnam mehr als 1.000chinesische Regierungsstipendien und mehr als 1.000 internationale Stipendienfür chinesische Sprachlehrer bereitzustellen, um Vietnam bei der Ausbildunghochqualifizierter Talente und Chinesischlehrer zu unterstützen.Von 2021 bis 2022 studierten über 27.000 vietnamesische Studenten in China, vondenen mehr als 1.700 Stipendien der chinesischen Regierung erhielten, soBotschafter Xiong.Xiong erklärte, dass die Grundlage der öffentlichen Meinung zwischen beidenSeiten weiter gestärkt werden müsse. Seiner Meinung nach sollten beide Seitender Stärkung der chinesisch-vietnamesischen Freundschaft eine größere Bedeutungbeimessen.Mehr Austausch zwischen den Menschen erwartetNach dem 20. Nationalen Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas war derGeneralsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams, NguyenPhu Trong, der erste ausländische Spitzenpolitiker, der zu einem Besuch nachChina eingeladen wurde.Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping wird auf Einladung von Trong und demvietnamesischen Präsidenten Vo Van Thuong vom 12. bis 13. Dezember zu einemStaatsbesuch nach Vietnam reisen.Die Staats- und Regierungschefs werden über den Ausbau derchinesisch-vietnamesischen Beziehungen sprechen und sich dabei auf sechswichtige Bereiche konzentrieren - Politik, Sicherheit, praktischeZusammenarbeit, staatliche Unterstützung, multilaterale Angelegenheiten undmaritime Fragen - so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, WangWenbin, bei einer regelmäßigen Pressekonferenz.Während seines Treffens mit Thuong im Oktober, der sich anlässlich des drittenBelt and Road Forum for International Cooperation in Peking aufhielt, sagtePräsident Xi, dass die beiden Länder auch in Zukunft engere Bande zwischen denbeiden Völkern knüpfen sollten, insbesondere unter der jungen Generation, um dietraditionelle Freundschaft von Generation zu Generation weiterzugeben.Auch die Vietnamesen erhoffen sich eine engere Verbindung zwischen den beidenVölkern. Le Nguyet Quynh, Gewinnerin des zweiten Preises des 16. Chinese Bridge- Chinese Proficiency Competition for Foreign Secondary School Students, einemChinesisch-Wettbewerb für ausländische Schüler der Sekundarstufe, sagte, sielerne seit sechs Jahren Chinesisch und freue sich auf den bevorstehenden Besuchvon Präsident Xi."Ich hoffe, dass es nach diesem Besuch mehr Gelegenheiten für die Jugendlichenbeider Länder geben wird, sich auszutauschen und unsere Verbindung zu stärken",erklärte Le.https://news.cgtn.com/news/2023-12-09/China-Vietnam-eye-closer-people-to-people-bonds-1po749WWKgU/index.htmlView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-und-vietnam-streben-engere-beziehungen-zwischen-den-menschen-an-302011020.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/141869/5668964OTS: CGTN