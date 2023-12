DUBAI (dpa-AFX) - Kurz vor dem geplanten Ende der Weltklimakonferenz in Dubai hat UN-Klimachef Simon Stiell von den knapp 200 Staaten mehr Kompromissbereitschaft und Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderhitzung eingefordert. An die Verhandlungsteams appellierte er am Montagmorgen, im Ringen um einen Abschlusstext eine Politik der kleinen Schritte abzulehnen.

"Jeder Schritt weg von den höchsten Ambitionen kostet unzählige Millionen Menschenleben - und zwar nicht im nächsten politischen oder wirtschaftlichen Zyklus, mit dem künftige Staats- und Regierungschefs zu kämpfen haben, sondern bereits jetzt, in jedem Land." Weiter sagte er: "Die Welt schaut zu, so wie die 4000 Medienvertreter und tausende Beobachter hier in Dubai. Nirgendwo kann man sich verstecken."