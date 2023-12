Erhebliche Kluft zwischen Bedeutung von Nachhaltigkeit und ihrer tatsächlichen Umsetzung in der betrieblichen Realität (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Nachhaltigkeit bleibt laut BearingPoint-Studie imBereich Kundenservice und After Sales Service auf der Strecke. GrößterHandlungsbedarf besteht in der Bau- und Dienstleistungsbranche. Aber auch vieleUnternehmen aus Maschinenbau und Energiebranche können ihre Emissionen nichteinmal abschätzen.Auch wenn sich bereits viele Unternehmen mit nachhaltigem Service beschäftigen,gibt es noch viel Luft nach oben. Der größte Handlungsbedarf besteht in der Bau-und Dienstleistungsbranche. Im Bereich Maschinenbau sowie der Energiebranche istdas Bild uneinheitlich. In beiden Branchen gibt es rund 25 Prozent "Champions",die umfangreich Emissionen messen können. Allerdings können 13 Prozent derBefragten im Maschinenbau und 32 Prozent in der Energiebranche ihre Emissionennicht einmal abschätzen. Die Transportbranche übernimmt eine Vorreiterrolle:hier können mehr als die Hälfte der befragten Teilnehmer Emissionen wie CO2messen. Das sind die Ergebnisse der Studie "Sustainable Service", welche dieaktuellen Herausforderungen und Potenziale bei der Implementierung nachhaltigerMaßnahmen und Technologien im Kundenservice und After Sales Services untersucht.Nachhaltigkeit berücksichtigt in diesem Zusammenhang soziale, ökonomische undökologische Faktoren. Für die Umfrage wurden 150 Fach- und Führungskräfte imBereich Kundenservice/After Sales aus den genannten Branchen befragt.Anwendung von KI-basierten Lösungen kaum verbreitetBeim Implementierungsgrad von technischen Lösungen, die sich positiv aufNachhaltigkeitsziele auswirken, ist das Bild laut Studie ebenfalls unausgewogenund zum Beispiel die Anwendung von KI-basierten Lösungen kaum verbreitet.Virtuelle Assistenten im Feld werden in den Branchen Maschinenbau, Energie sowieBau- und Dienstleistungen bei nur rund 20 Prozent der Teilnehmenden angewendet.Aber auch etablierte Lösungen finden noch nicht flächendeckend Anwendung. Sowerden über alle Branchen hinweg die dynamische Routenplanung nur bei 30 Prozentder Befragten produktiv eingesetzt - Sensorik, Vernetzung und Integration findenerst bei 23 Prozent der Befragten dauerhafte Anwendung. Dabei sind dieseWerkzeuge laut Studie starke Hebel, um mehr Nachhaltigkeit im Service zuverankern.Soziale Dimension wird unterschätztDie soziale Dimension ist ein oft unterschätzter Aspekt für Mitarbeitende undUnternehmen. 65 Prozent der leitenden Angestellten schätzen die Wichtigkeit dersozialen Dimension bei den Nachhaltigkeitszielen eines Unternehmens als"wichtig" oder "eher wichtig" ein. Nichtleitende Angestellte dagegen beurteilendies mit rund 48 Prozent als (eher) wichtig. Klare Kommunikation ist in diesem