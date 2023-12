Wirtschaft Dax startet kaum verändert - Anleger werden vorsichtiger

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.750 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag.



An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Sartorius und Airbus, die größten Abschläge gab es entgegen dem Trend bei Zalando, BASF und Covestro. "Angesichts der immer neuen Rekorde werden die Anleger vorsichtiger", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Und das ist ein gutes und positives Zeichen. Denn zu viel Euphorie und Optimismus haben der Börse noch nie gutgetan."