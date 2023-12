Die diesjährigen Börsenstars Novo Nordisk und Eli Lilly könnten laut einer neuen Marktumfrage im nächsten Jahr ins Abseits geraten. Die beiden Pharma-Schwergewichte könnten 2024 eher zu den Nachzüglern gehören als zu den Gewinnern, wie aus einer Umfrage von Bloomberg unter Marktexperten hervorgeht, an der 518 Teilnehmer teilnahmen.

Mehr als ein Drittel der Umfrageteilnehmer (34 Prozent) wählten die Hersteller von Medikamenten zur Gewichtsreduktion als die Unternehmen, die nach deutlichen Gewinnen in 2023 im kommenden Jahr höchstwahrscheinlich an Boden verlieren werden. Im Vergleich dazu nannten 31 Prozent der Befragten die sogenannten "Magnificent Seven" der Technologieunternehmen als potenzielle Verlierer. Die übrigen Stimmen verteilten sich annähernd gleichmäßig auf japanische und lateinamerikanische Aktien.