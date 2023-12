Die Fed in Gestalt von Jerome Powel und die EZB durch Christine Lagarde versuchen immer wieder zu versichern, dass die Zinsen länger hoch bleiben würden. Aber die Märkte glauben das nicht und wetten nur noch darauf, wann die Zinssenkungen beginnen und wie schnell die Fed und EZB die Zinsen dann senken müssen. Aber die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag geben Jerome Powell wieder ein Argument an die Hand - während Lagarde mit einer Rezession in der Eurozone konfrontiert ist und die Inflation noch schneller fällt als in den USA. Die EZB hat also kaum Argumente - daher werden die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und der EZB am Donnerstag die Frage beantworten, ob die Notenbanken die Kontrolle über die Märkte zurück gewinnen können oder nicht..

Hinweise aus Video:

1. EZB: Anleger sollten mit Gegenwind von Christine Lagarde rechnen

2. S&P 500: Es will einfach keine Korrektur kommen

