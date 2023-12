Keppel kooperiert mit AM Green bei der Sondierung von Möglichkeiten für biogene kohlenstoffbasierte nachhaltige Kraftstoffe in Asien und dem Nahen Osten

SINGAPUR und DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 11. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Keppel Corporation Limited (Keppel) hat über ihre Infrastrukturabteilung eine Absichtserklärung mit AM Green unterzeichnet, einem Unternehmen, das sich vollständig im Besitz und unter der Leitung der Gründer der in Hyderabad ansässigen Greenko Group befindet. Das in der Absichtserklärung definierte Ziel ist die gemeinsame Erkundung von Möglichkeiten zur Herstellung von biogenen, kohlenstoffbasierten nachhaltigen Kraftstoffen wie Bio- und grünem Methanol, Ethanol der zweiten Generation (2G) und nachhaltigem Flugbenzin (Sustainable Aviation Fuel, SAF).

Die Absichtserklärung wurde vor dem Hintergrund der in Dubai stattfindenden COP 28 unterzeichnet. Die beiden Parteien werden gemeinsam Projekte in Südostasien und im Nahen Osten identifizieren, bewerten und entwickeln, mit denen mindestens eine Million Tonnen biogenes Kohlendioxid (CO 2 ) pro Jahr nutzbar gemacht und in den Anlagen von AM Green zur Herstellung nachhaltiger Kraftstoffe eingesetzt werden können. Diese nachhaltigen Kraftstoffe können eine umweltverträgliche Alternative zu fossilen Kraftstoffen darstellen und die Dekarbonisierung der Schwerindustrie und des Luftfahrtsektors unterstützen.

Keppel und Greenko werden darüber hinaus Bereiche für eine Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette eines Bio-Methanol-Projekts in Indien identifizieren. Ziel des Projekts ist die Produktion von 500.000 Tonnen Bio-Methanol pro Jahr.

Aus organischem Material wie pflanzlicher und tierischer Biomasse gewonnene Biokraftstoffe stellen mit 55 % der erneuerbaren Energien und über 6 % der weltweiten Energieversorgung[1] die größte erneuerbare Energiequelle dar, die weltweit genutzt wird. Die Produktion und Verbrennung nachhaltiger Brennstoffe reduziert die Treibhausgasemissionen signifikant, was sie zu effektiven, sauberen Energiequellen macht.

Keppel betreibt in Katar derzeit eine von Keppel im Jahr 2012 entworfene und gebaute Anlage zur anaeroben Vergärung und Kompostierung mit einer Kapazität von 273.750 Tonnen pro Jahr. Es handelt sich dabei um die größte Kompostierungsanlage der Welt mit einer Kapazität von täglich knapp 110.000 m3 Biogas, das in Ökostrom umgewandelt und in das Netz eingespeist wird. Keppel ist zudem an Machbarkeitsstudien zur industriellen Kohlenstoffabscheidung für Müllverbrennungsanlagen in Singapur und dem Vereinigten Königreich beteiligt.