BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 3800 auf 3600 Pence gesenkt. Es vollziehe sich ein Wandel hin zu einer Welt mit nachhaltig wieder höherer Inflation, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. In diesem Umfeld sollten nur Aktien von den Konsumgüterkonzernen mit hoher Preissetzungsmacht gekauft werden: Haleon, L?Oreal und Lindt. Die diesbezüglich schwächsten sollten gemieden werden: Danone, Henkel und Orkla. Zudem blickt der Experte weiter vorsichtig auf Nestle und Unilever. Unilever seien aber auch schon reichlich gefallen./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2023 / 21:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 43,96EUR gehandelt.