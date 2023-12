Auch im Dezember geht es bei NORMA mit Preissenkungen weiter / Ab sofort werden Spätzle und Chips-Produkte um bis zu 12 Prozent günstiger (FOTO)

Nürnberg (ots) -Das Weihnachtsfest kann kommen! NORMA legt seinen Kundinnen und Kunden weiterereduzierte Preise unter den Weihnachtsbaum - ab sofort werden Chips-Produkteder Eigenmarke PFIFF und auch Bauernspätzle von MUTTERS BESTE günstiger. DerLebensmittel-Händler gibt erneut Preisvorteile direkt weiter und hat zuletzt somehr als 100 Artikel im gesamten Sortiment deutlich günstiger gemacht. DieVerbraucherinnen und Verbraucher des Nürnberger Discounters sparen beim Einkauffür die Feiertage bares Geld, das sie in Weihnachtsgeschenke investierenkönnen. Spar-Knaller diesmal: die sogenannten Ripps Riffle-Chips von PFIFF miteiner Ersparnis von knapp 12 Prozent. Statt 1,69 Euro kosten 200 Gramm nur noch1,49 Euro - satte 20 Cent weniger.NORMA senkt fast wöchentlich Produkte im Sortiment und macht das Einkaufen beimDiscounter so noch attraktiver. In diesem Jahr sind bereits weit mehr als 100Artikel deutlich günstiger geworden.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungenje nach Verfügbarkeit):PFIFF Paprika Chips, 200 gBislang: 1,19 EURJetzt: 1,09 EURPFIFF Chips Salz, 200 gBislang: 1,19 EURJetzt: 1,09 EURPFIFF Ripps, verschiedene Sorten, 200 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,49 EURMUTTERS BESTE Bauernspätzle, 500 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/5669001OTS: NORMA