Graphitanoden von Volt überzeugen nach wie vor mit hervorragender Leistung

- Lebenszyklusstudien mit dem von Volt produzierten Anodenmaterial aus Naturgraphit (NGA) dauern schon seit dem letzten Update im Juni 2023 an.

- Ein nordamerikanischer Technologiepartner hat unter Verwendung von Volts natürlichem Flockengraphit erfolgreich Naturgraphitanoden hergestellt.

- Das NGA-Material wurde in eine Lithium-Ionen-Batterie vom Typ 32650 eingebaut und die Zykluslebensdauer – eines der wichtigsten Leistungskriterien bei Elektrofahrzeuganwendungen – getestet.

- Die Testergebnisse sind nach wie vor sehr vielversprechend und ergeben eine Lebensdauer, die deutlich über dem in der Branche üblichen Zielwert von 1.000 Zyklen liegt.

11. Dezember 2023 / IRW-Press / - Volt Resources Limited (ASX: VRC) („Volt“ oder „das Unternehmen“), ein etablierter Graphitproduzent und Entwickler von Anoden aus Naturgraphit, veröffentlicht nachfolgend ein Update zu seinem nachgelagerten Geschäft.

Prashant Chintawar, Managing Director und Chief Executive Officer von Volt, erklärt:

„Für die Vereinigten Staaten und Europa ist es wichtiger denn je, gerade jetzt eine von China unabhängige Lieferkette für Elektrofahrzeuge aufzubauen. Wir sind schwer beeindruckt von den hervorragenden Leistungsdaten unserer Naturgraphitanoden, die in den Vereinigten Staaten hergestellt wurden und auf keine sogenannte „Foreign Entity of Concern“ (Anm.: Unternehmen, das der Gerichtsbarkeit oder Weisung einer ausländischen Regierung unterliegt) angewiesen sind. Wir halten auch weiterhin an unserer Roadmap für eine kundenorientierte Produktentwicklung fest, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen.“

Technische Daten aus den Testprogrammen

Das von Volt entwickelte Anodenmaterial aus Naturgraphit wurde von der Industrie getestet, um zu bewerten, wie gut es die Anforderungen des Marktes erfüllt.

Die Qualifizierung von Automobilteilen erfolgt in der Regel nach dem PPAP-Verfahren (Production Part Approval Process), welches sicherstellt, dass alle Zulieferer den Nachweis erbringen, dass ihre Teile und Herstellungsverfahren die Anforderungen der Erstausrüster (OEM) erfüllen können. Für die Qualifizierung von Batteriematerialien werden elektrochemische Leistungsdaten (wie Kapazität, Wirkungsgrad, Entladungsrate, Zykluslebensdauer, Kalenderlebensdauer etc.) benötigt, um die Eignung des Materials für die Batteriehersteller nachzuweisen. Die beeindruckenden Daten zur Zykluslebensdauer sind ein Indiz dafür, dass das von Volt hergestellte Anodenmaterial aus Naturgraphit den Anforderungen der Kunden entsprechen wird.