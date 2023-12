BERLIN (dpa-AFX) - Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), hat eine neuerliche Unionsklage in Karlsruhe nicht ausgeschlossen, falls die Ampel-Koalition für 2024 erneut den Haushaltsnotstand ausruft und die Schuldenbremse aussetzt. Man müsse sich "die Dinge natürlich ganz genau anschauen", sagte er am Montag beim Eintreffen zu Beratungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin. Stand heute könne er nur sagen: "Wenn die Koalition den Haushalt 2024 ebenfalls mit Lösen der Schuldenbremse und Ausrufung eines Notstandes kitten möchte, dann müssten wir aus meiner Sicht dagegen klagen. Denn das ist evident verfassungswidrig."

CDU-Chef Friedrich Merz erteilte einer Reform oder Abschaffung der Schuldenbremse im Grundgesetz erneut eine Absage. "Ich sehe keine Notwendigkeit, über eine Reform oder gar Abschaffung der #Schuldenbremse zu sprechen", betonte er auf der Plattform X (früher Twitter). Die Bundesregierung sei aufgefordert, "finanzielle Prioritäten zu setzen, statt das Geld unserer Kinder in Form von weiteren Schulden auszugeben."