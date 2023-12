Katalysator für Kreativität und Innovation Fast 60 Prozent der Unternehmen setzen generative KI im Marketing ein (FOTO)

Berlin (ots) -



- Drei Viertel der Unternehmen stellen bereits Budget für generative KI im

Marketing bereit oder planen dies für die nächsten sechs Monate

- Nur in 30 Prozent der Unternehmen gibt es klare Richtlinien für den Einsatz

von KI im Marketing

- Fast zwei Drittel sehen eine Qualifikationslücke: Es besteht mehr Bedarf an

KI-Kompetenz im Marketing als derzeit verfügbar ist



Die Mehrheit der Marketingfachleute weltweit (62 Prozent) glaubt, dass

generative KI die menschliche Kreativität verstärken und menschliche

Eigenschaften wie Intuition, Emotion und Kontextverständnis unterstützen wird.

Das zeigt die neue Studie des Capgemini Research Institute, " GenAI and the

evolving role of marketing: A CMO's Playbook ". Etwa die Hälfte der befragten

Unternehmen stellt eigene Budgets (50 Prozent) oder Teams (47 Prozent) für die

Implementierung von generativer KI im Marketing bereit. Unternehmen, die schon

in generative KI im Marketing investieren, setzen 62 Prozent ihres gesamten

Marketingtechnologie-Budgets für diesen Zweck ein.