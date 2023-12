Seite 2 ► Seite 1 von 2

Garching, Deutschland / Rio de Janeiro, Brasilien (ots) - Bahnbrechende Lösungfür Wundheilung und dermatologische Anwendungen beschleunigtInternationalisierungDie terraplasma medical GmbH, eines der weltweit führenden Gesundheits- undMedizintechnikunternehmen und Tochtergesellschaft der renommierten deutschenViromed Medical Group, treibt ihre Internationalisierung weiter voran. JüngsterCoup: die Markteinführung der innovativen medizinischen Kaltplasma-Technologiein Brasilien. Im Mittelpunkt steht das mobile, CE-zertifizierte Kaltplasmagerätplasma care®, das Wunden schmerzfrei verschließt und Viren, Pilze und Bakterieninaktiviert. Die Markteinführung erfolgte mit Unterstützung deslocal-Vertriebspartner Alya Pharma, einer Marke der Schweizer Gruppe PromediolSA, auf der renommierten SIITTRAL Plastic Surgery Conference(https://siittralrj.com.br/) im Oktober in Rio de Janeiro. Dort konnten sichÄrztinnen und Ärzte sowie andere Klinikerinnen und Kliniker in den vergangenenWochen aus erster Hand vom Potenzial dieser innovativen Technologie überzeugen,unter anderem bei Live-Demonstrationen. Dieser Meilenstein fällt mit deroffiziellen Zulassung von plasma care® durch die brasilianischenGesundheitsbehörden (ANVISA) zusammen und festigt seine Position alsbahnbrechende Lösung für die Wundheilung und dermatologische Anwendungen.Der Einsatz von kaltem atmosphärischem Plasma (CAP) durch das von terraplasmamedical entwickelte plasma care® revolutioniert die Art und Weise, wie Wundenund Hautkrankheiten behandelt werden. Kaltes Plasma, bekannt für seineantimikrobiellen, entzündungshemmenden und gewebestimulierenden Eigenschaften,bietet einen innovativen Ansatz für die Wundversorgung und die ästhetischeMedizin. Mit seinem breiten Anwendungsspektrum deckt plasma care® ein breitesSpektrum klinischer Bedürfnisse ab, einschließlich der Behandlung akuter undchronischer Wunden sowie eines breiten Spektrums verwandter Erkrankungen undästhetischer Verfahren. In Brasilien konzentriert sich plasma care® derzeit aufdas Segment der Wundversorgung, wobei für die Zukunft eine Ausweitung auf dieHautpflege geplant ist."Wir freuen uns sehr über die Einführung von plasma care® in Brasilien. DasPotenzial ist riesig, da das Land über einen florierenden Gesundheitssektor undanerkannte Expertise in der plastischen Chirurgie und anderen medizinischenFachgebieten verfügt", sagt Jens Kirsch, Gründer und CEO von terraplasmamedical. "Die Zulassung durch die ANVISA unterstreicht die Sicherheit undWirksamkeit unserer Technologie. Wir freuen uns auf eine erfolgreichePartnerschaft mit Alya Pharma und darauf, unsere innovative Technologie den