- Breitbandnetze: Ende des Geschwindigkeitsrauschs- Video-Streaming: Angebote immer komplexer, aber profitabler- Generative AI: Umsatztreiber für B2B-SoftwareDie "Deloitte TMT Predictions" werfen regelmäßig einen Blick auf die weltweitwichtigsten Trends aus Technologie, Medien und Telekommunikation im kommendenJahr."Ob Anbieter von Unternehmenssoftware, Internetprovider oderVideo-Streaming-Dienstleister: Sie alle müssen sich 2024 an teils fundamentale -insbesondere durch Generative AI hervorgerufene - Marktveränderungen anpassen",kommentiert Dr. Andreas Gentner, Partner und Industry Lead Technology, Media &Telecommunications Deutschland und Europa bei Deloitte. "Dabei kommt derTMT-Branche einmal mehr die Rolle des Enablers zu, der mit seinenWeichenstellungen auch die Entwicklung anderer Industrien maßgeblichbeeinflussen kann."Das sind die spannendsten globalen Trends, die auch die deutsche Technologie-,Medien- und Kommunikationsindustrie im kommenden Jahr prägen werden:1. Breitbandnetze: Geschwindigkeitsrausch vor dem Ende?Seit rund 30 Jahren gibt es in puncto Internet eine Konstante: immer höhereDatenübertragungsraten. Deloitte geht davon aus, dass diese Entwicklung imkommenden Jahr erstmals zum Stagnieren kommt, zumindest in den Industriestaaten:Die Prognose lautet, dass dort im Jahr 2024 über 90 Prozent der meistgenutztenOnline-Anwendungen in stationären Breitbandnetzen die gleiche vom Anbieterempfohlene Bitrate haben werden wie im Jahr 2023. Und auch bis 2025 wird das beimindestens 80 Prozent dieser Anwendungen der Fall sein. Die Nachfrage nachhöherer Geschwindigkeit könnte damit erstmals weitgehend gesättigt sein. DieseEntwicklung hat sich bereits im Frühjahr in der Verbraucherstimmungabgezeichnet: Laut dem diesjährigen Deloitte Broadband Consumer Survey waren 79Prozent der Befragten mit ihrem bestehenden Breitbandanbieter zufrieden.2. Video-Streaming-Dienste diversifizieren PreismodelleDeloitte geht davon aus, dass Video-Streaming-Anbieter 2024 ihre Angebotspaketeweiter diversifizieren werden, auch um die Profitabilität zu steigern. DiePrognose: Die Zahl der Abomodelle führender Streaming-Dienste wird sich bis Ende2024 in großen Kernmärkten mehr als verdoppeln. Dazu zählen Angebote mit undohne Werbung, mit und ohne Premium-Content wie zum Beispiel Videospiele oderauch die Liveübertragung von Sportveranstaltungen. Um die Abwanderung vonKundinnen und Kunden zu vermeiden, werden Video-Streaming-Anbieter verstärkt