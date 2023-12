Stiftungen und Vereine erfolgreich in die Zukunft führen / Zeitgemäße Lösungen des Generationenproblems aus Sicht der Rheindorf Stiftungsmanagement gGmbH (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Leverkusen (ots) - Auch im Stiftungs- und Vereinswesen sind viele Organisationen

mit dem Generationenproblem konfrontiert: Angesichts der alternden Gesellschaft

stellt sich zunehmend die Herausforderung, Gremien nachzubesetzen und neue

Unterstützende für ein Ehrenamt oder zum Spenden zu motivieren. Michael

Rheindorf, Geschäftsführer der gemeinnützigen Rheindorf Stiftungsmanagement

gGmbH, beschreibt die Problematik und zeigt konkrete Lösungsansätze für den

Dritten Sektor auf.





Gründe des Generationenproblems im Stiftungs- und VereinswesenOftmals sind es ältere Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und dieFührungsposten seit Jahren besetzen. Wer zur Schlüsselperson wird, eignet sichbesondere Erfahrungen, Kompetenzen und die nötige Resilienz an. Wenn ein solcherPosten an eine neue Person übergeben werden muss, können die mit der Zeitgewachsenen Arbeitsbereiche übergroß und kaum beherrschbar wirken. Fehlen neueImpulse und frische Ideen, so bedingt dies mitunter ein Stagnieren der Stiftungoder des Vereins: Schließlich sollten sich junge Menschen von den Werten, denAngeboten und den Möglichkeiten, sich einzubringen, angesprochen fühlen. Fürmanche kann es beispielsweise unattraktiv sein, wenn eine regelmäßige Teilnahmeüber einen längeren Zeitraum gefordert wird. Ein gewisses Maß an Flexibilitätund Spontaneität sowie der Einsatz digitaler Kommunikationswege entspricht eherder heutigen Freizeitgestaltung - auch aufgrund der vielfältigenVerpflichtungen, welche der schulische, akademische und berufliche Werdegang mitsich bringt.Ziel: zukunftsorientiert ausrichten und handlungsfähig bleibenUm die zentralen Aufgaben einer Stiftung oder eines Vereins mit engagiertem undqualifiziertem Nachwuchs fortzusetzen, gilt es, dieser Entwicklung durchgezielte Maßnahmen aktiv entgegenzuwirken. Auch zur strategischen Ausrichtungist es wichtig, jüngere Generationen für die Gestaltung gemeinnützigerOrganisationen zu gewinnen: Deren Perspektive ermöglicht es einzuschätzen, wasdie Gesellschaft derzeit bewegt und wie man diese erreicht. Dies ist dieGrundlage einer zukunftsorientierten und wirkungsvollen Stiftungsarbeit, die demGemeinwohl dient.Maßnahmen: junge Menschen für den Einsatz in Gremien begeisternStiftungsexperte Michael Rheindorf betont: "Zunächst ist es wichtig, dass dieVerantwortlichen in den Gremien den Mehrwert neuer Ideen und einer von Vielfalt