Im Hintergrund zieht der Milliardär und Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne die Fäden. Der 86jährige, der auch ein größeres Paket an Lufthansa-Aktien hält, hat seinen Anteil an Brenntag von 5,2 auf mehr als 10% hochgeschraubt. Jetzt ist es amtlich: Auf einem „Kapitalmarkttag“ hat der Vorstand in dieser Woche die Aufspaltung in die Geschäftsfelder Essentials und Specialities angekündigt, in zwei eigenständige Divisionen, über die immer noch die Konzernzentrale thront. Bis 2026 soll das passiert sein, die Planung wirkt nicht ambitiös. Aber bei den Plänen der Brenntag ist noch nichts in Stein gemeißelt.

Die „Heuschrecken“ könnten auf mehr Tempo drängen. Die Essener sind in beiden Sparten – Industriechemikalien und Spezialitäten – der weltweit größte Händler. Der Anteil am Weltmarkt lediglich 5%. Das heißt, die Branche befindet sich in einer Konsolidierungsphase. Vorstellbar sind verschiedene Szenarien, zum Beispiel die Verheiratung von einer oder sogar beiden Divisionen bis hin zum Börsengang. Die Braut (Bräute) soll vor einem Verkauf hübsch gemacht werden. Es ist geplant, die Organisation zu optimieren, das kostet erst einmal Geld. Auf der anderen Seite sollen Kosten eingespart werden.

Besonders im Spezialitätengeschäft droht dem DAX-Vertreter der Anschluß an den Wettbewerb. Der fairnesshalber muß man sagen, daß die gesamte Chemieindustrie in einer Krise steckt. Wir rechnen damit, daß die aktivistischen Hegdgefonds, darunter der britische Finanzinvestor PrimeStone (2% Anteil), weiter Druck machen werden im Verein mit dem Milliardär Kühne. Vielleicht wird auch noch Vorstandschef Christian Kohlpaintner ausgetauscht, um die Dinge schneller voranzutreiben. Fazit: Wir rechnen mit einem radikalen Konzernumbau. Die Aktie steht vor einer Neubewertung.