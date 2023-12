Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 11,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Julien Desrosiers



Erwartete Steigerung der Profitabilität



Die Advanced Blockchain AG wurde kürzlich auf dem Eigenkapitalforum vom CEO Simon Telian und Sebastian Markowsky vorgestellt, was auf ein erhebliches Interesse der Investoren stieß. Es wurden bereits erste Pläne für das Jahr 2024 kommuniziert. Unter der Voraussetzung, dass sich der aktuell sehr positive Trend des Kryptomarkts weiterhin hält, plant das Management strategische Desinvestitionen von Token-Generation-Events in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR. Diese Events könnten beispielsweise bei LAYR von Composable oder bei Krest von Peaq stattfinden. Es wird erwartet, dass diese Token-Generation-Events einen wiederkehrenden Charakter haben und somit die Planbarkeit des Unternehmens erhöhen, was nachhaltige positive Ergebnisse ermöglichen könnte. Zusätzlich liegt der Fokus weiterhin auf dem Abschluss weiterer OTC-Geschäfte, die sich auf etwa 2 Mio. EUR belaufen könnten. Mit diesen geplanten Transaktionen prognostizieren wir, dass der Umsatz im Jahr 2024 insgesamt auf etwa 5 Mio. EUR steigen wird.



Die Advanced Blockchain AG hat angesichts der gestiegenen Zinsen und der veränderten Marktlage ihr Geschäftsmodell überdacht. Der Fokus liegt nun vermehrt auf wiederkehrenden Erträgen, insbesondere durch datenbasierte Lösungen, die das Unternehmen derzeit entwickelt und die in Zukunft einen bedeutenden Beitrag leisten können. Weiterhin steht der ressourcenschonende Einsatz im Mittelpunkt bei neuen Inkubationen. Das Management konzentriert sich zudem auf die Entwicklung strategischer Partnerschaften, insbesondere in den Kernmärkten Schweiz, Dubai und Tokio, sowie auf den Aufbau hochqualifizierten Personals. Wir rechnen mit einer merklichen Steigerung des Nettoergebnisses, insbesondere nach der bereits erfolgten Umsetzung eines Kosteneinsparprogramms im laufenden Geschäftsjahr 2023. Daher gehen wir davon aus, dass das Nettoergebnis im Jahr 2024 voraussichtlich bei etwa 1 Mio. EUR liegen wird. Darüber hinaus könnte angesichts des äußerst positiven Marktumfeldes und der Geschäftsentwicklung das Ergebnis dieses Jahres möglicherweise bereits die Erwartungen des Marktes übertreffen.

Die Kryptomärkte verzeichnen derzeit eine erhebliche Aufwärtsbewegung, wobei Bitcoin die Schwelle von 43.000 US-Dollar durchbrochen hat und eine Marktkapitalisierung von nun über 900 Milliarden US-Dollar aufweist. Die kürzlich erfolgte Einigung von Binance mit dem US-Justizministerium hat die Marktdynamik beeinflusst. Die wachsende Erwartung einer Genehmigung eines Bitcoin-ETF treibt diese Dynamik weiter an, und es wird erwartet, dass bedeutende Kapitalzuflüsse voraussichtlich die Preise auf dem Kryptowährungsmarkt steigen lassen werden.



Weiterhin konnten wichtige Meilensteine bei Beteiligungen der Advanced Blockchain AG erreicht werden: Panoptic hat kürzlich 11,5 Mio. US-Dollar in einer Seed-Finanzierung unter der Leitung von Greenfield Capital eingesammelt, was zu einer Bewertung von mehr als 30 Mio. US-Dollar führte. Peaq verzeichnete einen erfolgreichen Start der ersten Wicrypt-Hotspots im Krest-Netzwerk. Der KREST-Token-Preis verzeichnet seit August einen stetigen Anstieg und trägt einen bedeutenden siebenstelligen Betrag zum Portfolio der Gruppe bei.



Zusätzlich ist das Unternehmen nun auch in Dubai vertreten und wird am bevorstehenden Global Blockchain Congress am 11. und 12. Dezember teilnehmen. Der CEO Simon Telian ist derzeit in Tokyo, um potenzielle Kooperationen mit der japanischen Regierung auszuloten. In einem Whitepaper der japanischen Regierung werden krypto-freundliche Maßnahmen vorgeschlagen. Dazu gehören Empfehlungen für Steueränderungen, beschleunigte Token-Bewertungen, die Regulierung von Stablecoins und die Unterstützung rechtlicher Rahmenbedingungen für NFTs. Das Dokument schlägt die Schaffung eines Web3-Ministers vor, die Einführung von Krypto-Visa und die Erweiterung von Startup-Visa.



Wir bestätigen unsere gegenwärtige Bewertung von 11,00 EUR pro Aktie und vergeben aufgrund des erheblichen Kurspotenzials weiterhin das Rating Kaufen.



