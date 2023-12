Wirtschaft EU-Kommission billigt Milliardenbeihilfe für RWE zum Kohleausstieg

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat den Weg für staatliche Beihilfen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro für den Energiekonzern RWE für die vorzeitige Stilllegung von Braunkohlekraftwerken in Deutschland freigemacht. Die Maßnahme stehe mit den EU‑Beihilfevorschriften im Einklang, teilte die Brüsseler Behörde am Montag mit.



Durch die Fördermittel soll RWE für die vorzeitige Stilllegung von Braunkohlekraftwerken im Rheinischen Revier entschädigt werden. Die Beihilfe für RWE sei "erforderlich", damit die "derzeit gewinnbringend arbeitenden" RWE-Braunkohlekraftwerke stillgelegt werden, so die Einschätzung der EU-Kommission. Sie zudem auch "geeignet", da andere Politikinstrumente weder eine so gezielte und planbare Stilllegung noch einen Konsens zwischen Deutschland und den Kraftwerksbetreibern ermöglichen würden.