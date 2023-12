Noch grüner heizen mit dem neuen Kamineinsatz BKH green von BRUNNER / Niedrigste Emissionen dank patentierter Muldenfeuerung (FOTO)

Eggenfelden (ots) - Holzfeuerungen, die es so noch nie gegeben hat. Der

niederbayerische Premiumhersteller BRUNNER bringt mit seiner "green-line" eine

extrem saubere Verbrennungstechnologie auf den Markt, die mit ihrer innovativen

Brennraumgeometrie branchenweit einzigartig ist. Ob handwerklich gebauter

Heizkamin oder Systemkamin: BRUNNER bietet die Lösung für niedrigste

Emissionswerte - und rüstet Sie damit bestens für die Zukunft.



Möglich macht das eine neue patentierte Verbrennungstechnologie. Sie sorgt

dafür, dass die Holzheizkamine der "green-line" sauber, effizient, nachhaltig

und klimafreundlich sind und alle aktuellen Grenzwerte unterschreiten. Herzstück

der Technologie ist die revolutionäre Brennraumgeometrie, die sogenannte

"Muldenfeuerung", die ohne Rost oder Aschebox auskommt. Die äußerst saubere

Verbrennung lässt sich durch gezieltes Dosieren von Haupt- und Nebenluftanteil

mit nur einem einzigen Bedienelement erreichen. https://youtu.be/hY1yCEqdeTI





Mit einer Holzfeuerstätte können Sie somit einen wichtigen Beitrag zumKlimaschutz leisten, allerdings muss das Gerät bestimmte Anforderungen erfüllen.Es gilt: Je effizienter die Verbrennung, desto weniger Schadstoffe. DerGesetzgeber macht hier bereits klare Vorgaben - die die Firma BRUNNER mit ihrerBKH green Serie deutlich übertrifft.In die Zukunft gedacht: green +Auch wenn sich gesetzliche Emissionsvorschriften weiter verschärfen sollten, mitden BHK green Kaminen sind Sie auf der sicheren Seite, denn die Holzheizkaminelassen sich jederzeit nachrüsten und mittels Katalysator und elektronischerAbbrandsteuerung (EAS) aufs nächste Level "green +" heben. Allein derKatalysator reduziert die CO-Emissionen nachweislich um 80 Prozent undKohlenwasserstoffe um 50 Prozent, während die EAS die perfekte Verbindung ausKomfort und Umweltfreundlichkeit ist. Sie steuert und optimiert dieVerbrennungsluftzufuhr, was in Folge weniger Holzverbrauch und ebenfalls wenigerEmissionen bedeutet.Große ProduktpaletteBKH green-Modelle gibt es in Flach-, Tunnel- und Eckausführungen sowiemittlerweile in 13 verschiedenen Formaten und es kommen ständig weitere hinzu.Zur BRUNNER "green-line" gehören ebenfalls drei Systemkamine (BSK), die mit demneuen BKH Muldenfeuerungs-Heizeinsatz versehen sind. Erhältlich sind ein flachesModell sowie eine Tunnel- und eine Eckausführung. Generell werden für BRUNNERSystemkamine ausschließlich Komponenten des handwerklichen Ofenbaus verwendet.Die BSKs werden als fertiger Bausatz mit optisch modernen Sichtbetonringenangeboten. Wer es individueller möchte, kann diese vom Ofenbauer verputzen undstreichen lassen. Und wie die BKH-Serie lassen sich auch diese Modelle dankKatalysator und elektronischer Abbrandsteuerung aufs nächste Level "green +"heben.Egal ob Sie sich für einen handwerklich erstellten Heizkamin oder Systemkaminentscheiden, mit einer BRUNNER Holzfeuerstätte der "green-line" tragen Sienachhaltig zum Klimaschutz bei. "Die Menschheit steht vor einer ihrer größtenHerausforderungen - dem Klimawandel. Das heißt, vieles wird sich ändern müssen.Natürlich auch beim Heizen. Wir haben die Herausforderung angenommen undfestgestellt: Nur mit Verbesserungen kommen wir nicht weiter, mit unserergreen-line haben wir Verbrennungstechnologie ganz neu gedacht. Die Serie bündeltunschlagbarer Vorteile, da stecken über 40 Jahre deutsche Ingenieurskunst drin",so Geschäftsführer Hubertus Brunner.Pressekontakt:Sandra Pahnkemailto:pahnke@brunner.de+49 8721 771 142Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172782/5669152OTS: Ulrich Brunner GmbH