Nach der breiten Markteinführung von Chat-GPT und anderen KI-Diensten hattenMedien- und Kreativschaffende, darunter Bundesverband Digitalpublisher undZeitungsverleger (BDZV) und Medienverband der freien Presse (MVFP), umfassendeTransparenz darüber gefordert, ob und in welchem Umfang ihre Inhalte von solchenSystemen verwendet werden. Dies sei notwendig, um einen Mindestschutz dermenschlichen Kreativität zu gewährleisten."Medien- und Kreativinhalte tragen entscheidend zu der Entwicklung dieser neuenTechnologien bei. Dieser Beitrag muss gewürdigt werden. Dafür brauchen wirKlarheit darüber, ob und inwiefern unsere Inhalte verwendet werden", hieß es vonBDZV und MVFP heute in Berlin. "Die Vereinbarung bleibt leider deutlich hinterden Erwartungen zurück. Allem Anschein nach wurde nicht sichergestellt, dassMedien und Urheber ausreichende Informationen über die Nutzung ihrer Inhaltedurch KI-Systeme erhalten."Daher bestehe nun Nachholbedarf: "Wir gehen davon aus, dass die EU Medien- undKreativschaffende nicht enteignen will. Diesem Anspruch muss der Gesetzgebergerecht werden und Gesetzeslücken schließen", betonten die Verbände.Nach Abschluss der Verhandlungen soll das EU-KI Gesetz im ersten Quartalkommenden Jahres verabschiedet werden und wird dann unmittelbar in Kraft treten.Pressekontakt:Anja PasquayLeiterin KommunikationTelefon: 030/726298-214E-Mai mailto:pasquay@bdzv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6936/5669240OTS: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.